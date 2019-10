El día que Irene Junquera ablandó el corazón a Risto Mejide: "Ha sido increíble"

‘All you need is love… o no’ fue el programa de amor y sorpresas que se emitió en las noches de Telecinco desde mayo a julio de 2017 y en el que Irene Junquera colaboraba junto a profesionales de la talla de David Guapo o Manu Sánchez. Capitaneado por Risto Mejide, el formato se despidió de la cadena en el verano de hace dos años y en su última emisión hubo tiempo para las palabras bonitas.