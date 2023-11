Exclusiva| El primer policía que interrogó a Daniel Sancho: "Admitió lo que había hecho y detalló lo que había comprado para hacerlo"

El coronel ha realizado un testimonio inédito para el equipo de 'Vamos a ver' explicando que “el abogado de Sancho solo escucho a Daniel, no al resto, solo tiene su versión y tengan algo claro, en Tailandia si imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación, lo hacemos con pruebas contundentes".

El coronel sobre la utilización de lo que compró Daniel Sancho: “Utilizó también los cuchillos que se encontraban disponibles en la habitación del resort porque los que compro no estaban lo suficientemente afilados, pero los de la habitación sí".

También ha comentado al equipo que existe información de la investigación que no puede revelar porque se encuentra todo bajo secreto de actuaciones. Deja dos puntos claves, sobre cómo llego Sancho al país explica que “Daniel no llegó a Tailandia procedente directo de España, vino de otro país, pero no os puedo contar todos los detalles”.