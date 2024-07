La reflexión de Joaquín Prat tras la detención de 'El Yoyas': "¿Qué cuenta un tipo condenado por maltrato para comenzar una nueva relación?"

Fayna atiende en directo a ‘¡De viernes!’ y desvela cómo se siente ante la detención de Carlos Navarro: “Sé que esta persona está donde debería estar desde hace 19 meses, pero no estoy mucho más tranquila”.

Bethencourt da más detalles sobre su reacción al enterarse de que la Policía había logrado atrapar a Carlos: “Cuando me enteré de la detención, me dio un ataque de pánico ”.

De hecho, la exmujer de ‘El Yoyas’ explica que debido a la ansiedad crónica que ha desarrollado “por culpa de Carlos” y de las situaciones de tensión de los últimos días ha decidido quedarse en Canarias y no viajar hasta el plató de ‘¡De viernes!’: “Ahora mismo, como tuve una crisis nerviosa , he decidido que prefiero estar aquí, junto a los míos”.

Fayna asegura también que “su detención no es motivo de celebración” porque esta convencida de que no será el fin de sus problemas con Carlos: “Sé que esto no termina aquí”.