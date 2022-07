Kiko Rivera le da a Isabel Pantoja donde más le duele: "Mis hijas cada vez preguntan menos por su abuela"

Luis Rollán entrevista a Kiko Rivera, que carga duramente contra su madre, Isabel Pantoja.

Kiko Rivera considera que la madre de Irene Rosales fue, para él, más madre que la suya propia.

Lo que más le duele a Kiko Rivera es que su madre no llame a sus nietas.

Kiko Rivera ha concedido esta semana una entrevista a Luis Rollán para 'Viva la vida', coincidiendo con el comentado discurso que su madre, Isabel Pantoja, ha dado en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. El DJ no duda en cargar contra la tonadillera, llegando a decir que no le vale que diga en conciertos que adora a sus hijos y nietos cuando luego no lo demuestra. Eso sí, se alegra de que haga conciertos porque "tiene mucho que pagar". Así ha sido la entrevista.

"La madre de Irene Rosales era más madre mía que mi propia madre"

Kiko e Isabel no tienen relación en la actualidad. Revela el DJ que su madre no le ha llamado, tal y como le prometió y se muestra tranquilo porque él considera que ha hecho todo lo que estaba en su mano. Eso sí, no pierde ojo al tatuaje que lleva en honor a ella. Dice que tiene muchas pesadillas con Cantora y su madre y recuerda a su suegra, la madre de Irene Rosales: "Era más madre mía que mi propia madre porque yo a mi madre no la veía", es su dura confesión al respecto.

"Mis hijas cada vez preguntan menos por su abuela"

Cuando a Kiko le preguntan por la relación de Isabel Pantoja con sus nietas, Kiko se muestra muy dolido: "Ella se monta su propio drama en los conciertos al hablar de sus nietas. Las palabras se las lleva el viento. Mis niñas cada vez preguntan menos por su abuela. Todavía estamos a tiempo. Llama a tus nietas. Yo no quiero hablar con ella, pero que llame y yo les paso el teléfono. Creo que a ella le hace falta", son sus palabras al respecto.

"Le deseo mucho trabajo a mi madre porque tiene mucho que pagar"

Las deudas de la Pantoja y la venta de Cantora también ha estado presente en esta conversación: "A mí no me ha llamado nadie, y no es verdad que esté poniendo impedimentos porque yo no debo nada a nadie". Al hilo de esto, Kiko aprovecha para desearle a su madre mucho trabajo porque "tiene mucho que pagar". "Yo creo que, de manera inconsciente, no ha hecho las cosas bien", opina Kiko sobre las gestiones económicas de su madre. Cree así que todo lo que le ha hecho, ha sido sin querer dañarle... o al menos Kiko quiere pensarlo así.

"Me acuerdo mucho de mi abuela"