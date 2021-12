Emma García llora al hablar de su familia: "A veces hay situaciones difíciles y quieres estar más con ellos"

Mientras se emitía el vídeo , Emma García se ha emocionado y no ha podido evitar llorar al ver a su hija y a su marido en pantalla. A la presentadora se le remueven muchos sentimientos y confiesa ser muy protectora y controladora con sus seres queridos.

Sobre su marido, Emma García dice lo siguiente: “Es un tipo que cuando lo conoces es mucho más extrovertido que yo, es un tipo maravilloso , el mejor compañero de vida y maravilloso en la cama. Puedes hablar con el de todo, es un apoyo y en una pareja tan larga si no hay admiración y pasión…”.

“Uxue no me ve en televisión, está en una edad. Yo tengo una familia que fliparíais. Estamos muy unidos pero también cada uno va a su aire. ‘Mujeres y Hombres’ lo seguía más (...). Me mete mucha caña, es muy cañera. Tiene mi carácter”, comenta sobre su hija.