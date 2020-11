Irene Rosales responde a la acusación de Isabel Pantoja: "Yo no manejo a Kiko Rivera"

“Que te hagan culpable de una cosa tan grave, me duele”, confiesa Irene al responder a estas cuestiones que le plantea la presentadora. “Me han dado ganas de escribirla para preguntarle si es verdad, no la he llamado por prudencia”, responde. “No lo manejo para nada, me duele que se dude. Él es muy impulsivo y no se deja manejar. Yo quiero pensar que ella no ha insinuado eso. Me duele por él porque lo está sufriendo el doble, a mí me duele verlo como está”. Para rematar, Suso nos cuenta que las declaraciones de Isabel Pantoja acusando a Irene de ser la causante de todo, fueron algo maquilladas, porque lo que realmente dijo la tonadillera fue mucho peor: "Llegó a decir que Irene era un lobo con piel de cordero".