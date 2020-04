Suso habla del peor momento de su vida: "No tenía fuerzas para seguir viviendo"

La presentadora ha intuido que Suso hablaba desde la propia experiencia y le ha preguntado por los capítulos más duros de su vida, haciendo clara referencia a su padre y a su hermana. Suso no ha querido dar muchos detalles pero, sin duda, hemos podido conocerle un poquito más: “Me he mentido a mí mismo para sobrevivir, porque no tenía fuerzas para seguir viviendo”.