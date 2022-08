Franciska no sabe quién es el padre de Rebeca: "Me acosté con mi marido y con Hermida la misma noche"

"¿Hay algún doctor en la sala? porque si yo tengo relaciones la misma noche con dos personas diferentes, ¿de quién es el hijo? Yo estuve con mi marido y con Jesús Hermida, y mi marido me hacía marcha atrás... Así que yo quisiera saber si aquí hubiera algún médico que me pueda decir de verdad si en dos semanas yo puedo tener una relación con un señor y a la otra semana con el otro señor y saber de quién es el hijo ".

Con estas palabras, Franciska ha asegurado que existe la posibilidad de que efectivamente Jesús Hermida sea el padre biológico de su hija Rebeca: "Quedamos en un hotel muy conocido de Madrid y le dije que tenía que hacer un compromiso porque teníamos una hija, él me preguntó que si se parecía a él y como le dije que no me dijo que esa niña no era suya".