Conchi Ortega llama en directo para frenar su guerra con Ana María Aldón: "No para de llorar"

"Está muy nerviosa, esta llorando", dice Aurelio nada más colgar, "me vuelve a repetir que, en algún momento, quiere resolver vuestros problemas, no quiere guerras contigo", asegura y añade que su estado de nervios era elevado. Por su parte, Ana María responde: "Yo no tengo ninguna guerra. Yo cuando vine de 'Supervivientes' me entere de que me había llamado hija de puta. No le tomé en cuenta ni siquiera eso".