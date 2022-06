Gloria Camila responde a la exclusiva de Ana María Aldón: "He decidido mantenerme al margen"

“No sabía nada de la entrevista, la verdad es que no la leí, simplemente porque leo en las redes sociales algunas cosas. Voy a dejar claro que no he dicho nada negativo de Ana jamás ni nada malo de nada, estoy muy tranquila. Sé lo que dije y lo que he dicho, como no tengo la conciencia que me dé vueltas…”, ha dicho Gloria Camila.