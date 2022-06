Rocío Flores reacciona al beso de Amador y Rosa Benito: "Me quedé en shock"

En 'Ya son las ocho', Rocío Flores y Gloria Camila se han pronunciado sobre la emotiva escena. "Me quedé en shock, a mí tú me dices que mis tíos se van a dar un beso y digo que es imposible. Yo estaba metida en la cama mirando el móvil diciendo ‘esto no puede ser", ha comentado la hija de Rocío Carrasco. "Yo esta mañana he hablado con él y me ha dicho que dijo lo que sentía y que al final, con la edad que tienen solo quieren buen rollo".