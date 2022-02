"Se genera este odio: no sale la persona que quiero y arraso todo con mi ira . Sobre todo, me llama la atención que este tipo de mensajes lo hacen gente que habla de la tolerancia", cuenta.

"No tengo ninguna relación con Chanel, conozco a todo el festival porque llevo treinta años trabajando. Si no tuviera la experiencia que tengo no merecía la pena llevarme. Chanel vino en el 2015 o 2016 a hacer una sustitución porque una bailarina tuvo una baja momentánea. Yo siempre me hago fotos en el plató con mis bailarines, pero de ahí a que yo tengo un trato de favor… no tengo ninguna relación personal", deja claro Miryam.