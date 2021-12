"Antes de posar acaban de llegar los dos con sus respectivas parejas . Ella le dijo a él: ‘Ponte al lado mío y haz como que nos llevamos bien que está aquí toda la prensa’, y él dijo que no. Ella posó porque le sacaron fotografías y todo, pero él no posó, estaban como si no se conociesen ", asegura otro.

El programa ha conseguido hablar con una de las protagonistas. Zayda asegura que no tiene ningún problema con su hermano y desvela el motivo de por qué no posó con él en el photocall. "No es verdad lo que cuentan. Mi hermano llegó con una persona que no me llevo con ella, no la quiero ver ni en pintura y por eso no le salude, pero luego estuve toda la noche con él. Es la persona más importante de mi vida. No posé con él porque mi hermano nunca hace photocall, lo ha hecho una vez en su vida", dice muy segura.