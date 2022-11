La frase que pronunció Gerard Piqué durante su despedida y que hacía imaginar que sus hijos se iban a ir a Miami: “En su cabeza no solo estaba el Barça”

Según Lorena Vázquez, no hubo un momento concreto de la reunión en la Gerard Piqué tirara la toalla y decidiera renunciar a la custodia de sus hijos, sino que era una decisión que ya llevaba tomada y que podría haber mostrado en su emotiva despedida del Camp Nou el pasado sábado cuando decía adiós a los terrenos de juego “No se cede ayer, ayer se conoce que él ha cedido… Cuando dijo su ya mítico ‘Querer es dejarte ir’, creo que él no tenía solo al Barça en su cabeza y que también lo dijo pensando en sus hijos”.