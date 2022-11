La mujer de Jorge Pérez apoya a su marido tras su tonteo con Alba Carrillo: "Sé que esto nos hará mejor y más grandes"

"Jorge se equivoca y me falta al respeto, pero no ha habido beso ni nada de lo que se está diciendo. Se ha jugado con las imágenes para que así sea y las barbaridades que se están diciendo son mentira ", comienza Alicia dándole la razón a su marido.

La mujer de Jorge Pérez deja claro que su relación no está ni mucho menor rota : "El amor lo puede todo y estoy aquí para apoyarle y él para apoyarme a mí y poder seguir construyendo este amor eterno e incondicional".

"No lo estoy pasando bien" . Así comenzaba Alba Carrillo su exposición tan solo 24 horas de la filtración de las imágenes en las que tontea con su compañero de programa, Jorge Pérez. La colaboradora asegura tener muchas ganas de explicarse:

"Sí que es verdad que yo no lo vi tan grave durante el momento, porque tenemos ese tipo de complicidad. Obviamente, si hubiéramos querido hacer algo no lo hubiéramos hecho delante de todos. No hemos tenido esa relación fuera de los platós".