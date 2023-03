Ana Obregón desmiente a Alessandro Lequio: “Susana Uribarri y Raúl no sabían nada, es mentira que ellos lo filtraron”

Tras conocerse la noticia de la recién estrenada maternidad de Ana García Obregón a sus 68 años de edad, Alessandro Lequio, padre de su hijo fallecido, no quiso pronunciarse y pidió a los medios que entendieran su postura. sin embargo, tras el revuelo creado y enterarse de cosas ante las que no daba crédito, ha roto su silencio.

El colaborador está convencido de que Ana sabe de que él no ha dicho nada y que en su entorno hay gente que sí lo ha podido hacer “¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¿Crees que Susana Uribarri no sabía nada? Cualquiera de los que están a su lado…”. Además, también cuestionaba públicamente la edad en la que Ana ha decidido ser madre.