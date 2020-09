Asraf ha vuelto a la tertulia del Fresh después de la tensa conversación que tuvo en directo con su suegra, Isabel Pantoja, con respecto a su posible boda con su hija. El colaborador le preguntó a Isabel si daba el visto bueno a esa petición de mano (que la propia Isa ha aclarado en 'Ana Rosa' que todavía no se ha producido oficialmente) y la tonadillera le contestó con un importante reproche: "Antes no me gustabas nada".