La conversación de Marta López y Kiko Hernández después de su discusión en ‘Sálvame’: “Le dio muchísima pena”

¿En qué situación está ahora la amistad de Marta López y Kiko Hernández? ¿Ha afectado lo ocurrido ayer a la relación entre ambos? Marta López ha querido atajar toda la polémica que rodea a este asunto: “ Yo a Kiko le quiero con locura, es mi vida, forma parte de mi ser. Él tiene la libertad como amigo y compañero de decir en la tele lo que le dé la gana”. Pero, ¿esto qué significa? ¿Han hablado ya para solucionarlo todo? Marta ha contado que sí: “Le dio muchísima pena. Él no pensaba que al decirme eso yo me iba a poner así. Es como cuando te regañan mamá y papá, que te sale el puchero”.

El señor casado del que hablan en ‘Sálvame’

Marta lleva dos semanas muy mal de ánimo, desde que se hizo público el escándalo del ‘Merlos Place’, en el que una mujer en bikini salía por detrás de su entonces pareja, Alfonso Merlos, durante una entrevista online. “No he descansado ni un día”, cuenta Marta. Pero no es su único frente abierto, ya que ahora se está hablando mucho de otras posibles parejas con las que se la relaciona. “Que digan que estoy enferma y que tengo una obsesión por los señores casados, cuando no ha salido ni siquiera uno…”, explica la aludida, harta de todo lo que se dice sobre ella. “Lo que no puedo aceptar son las mentiras. Aquello [por ‘Sálvame’] parecía una tómbola”.