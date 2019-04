Última hora | Detienen a la presidenta de 'Infancia Libre' por, presuntamente, secuestrar a su propio hijo

Según informa OK diario, la asesora de la infancia María Sevilla, ha sido detenida por, presuntamente, secuestrar a su propio hijo. Gracias a la colaboración de los periodistas, la policía descubrió que este niño llevaba dos años sin acudir al colegio y, al entrar en la casa de la detenida, hallaron a una segunda niña que tenía “graves problemas de socialización”.

No se ha demostrado su vinculación con Podemos

Aunque, en un principio, el periódico había dicho que María Sevilla era una asesora de Podemos, no ha podido demostrarse que tenga vinculación laboral o mercantil con dicho partido político.De hecho, la formación de Pablo Iglesias, aunque no han querido pronunciarse en el programa, sí ha confirmado que no "pertenece a Podemos como tal".