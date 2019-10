El novio de la víctima del tatuador de Valdemoro, destrozado: "Ese día no pude quedar con ella"

‘Ya es mediodía’ ha hablado en exclusiva con el novio de la joven que fue, presuntamente, asesinada y descuartizada por el ‘Carnicero tatuador’ por haberse reído de su acento colombiano. A pesar de que su entorno asegura que la víctima tenía “encuentros esporádicos” (no una relación), ella tenía una pareja que, en este momento, se encuentra muy mal. Así se lo ha dicho al programa, lamentándose de que, el día del horrible crimen, él no pudo quedar con su chica.

“Nunca voy a dejar de amarla”

“Lo único que deben saber es que nunca la voy a dejar de amarla. Me siento incapaz de decir nada más, de hablar, es muy duro que me pregunten cosas de ellos. Siento mucho daño al preguntarme con ella, ese día no pude quedar con mi novia”, ha dicho.