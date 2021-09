Lara asegura estar molesta con Marta porque desconfió de ella en el terreno personal “yo sé cómo soy, sé lo que he dicho, que no voy a hablar… Entonces al final la amiga soy yo y que se fije porque igual la enemiga está en otro lado”. La superviviente tiene claro que no va a permitir que la colaboradora del Fresh la deje por mentirosa “yo me he callado un montón de cosas justamente para no meterme en la boca del huracán y ahora viene esta señora (Marta) y crea la duda como si fuese una momia egipcia… ¡Pues no! A mí que no me toque el hornito porque cuando hable, va a temblar Telecinco”.