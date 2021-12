Alba Carrillo responde a Ortega Cano: “También sobraba que invitaras a tu boda a Antonio David”

Alba Carrillo ha querido dejar claro una vez más que su amiga Rocío Carrasco no tiene la culpa de todo lo que ha pasado en la familia, pero Rosa Benito le ha parado los pies y le ha dicho que todo el mundo tiene derecho a cometer errores y a arrepentirse de ellos “Vamos a avanzar, yo quiero avanzar, no podemos quedarnos en el pasado doloroso”. Y es que Rosa tiene la sensación de que Ortega Cano no criticó a su sobrina Rocío en ningún momento "No critica a Rocío Carrasco, critica al programa que se ha hecho y no han nombrado a sus hijos… Dejemos de recordar lo malo”.