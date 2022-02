Alexia Rivas desmiente la ruptura sentimental de Rocío Flores: “Quieren acallar los rumores con un viaje romántico”

Alexia Rivas ha llegado cargadita de exclusivas al plató de ‘Ya es mediodía’ y nos ha confirmado que la relación de Rocío Flores y su pareja Manuel Bedmar, todavía no se ha roto. Al parecer, la pareja está atravesando una fuerte crisis, pero podrían estar a punto de realizar un viaje romántico para acallar los rumores de la ruptura .

Hace días que no sabemos nada de Rocío Flores y los rumores de una ruptura sentimental con su novio Manuel Bedmar suenan cada vez con más fuerza. Sin embargo, Alexia Rivas, ha asegurado en el Fresh que fuentes cercanas a ellos le confirman que la relación no está rota todavía “La relación está muy tocada desde octubre y Rocío está muy cabreada con que haya salido esta información, dicen que es voz populi en su entorno, pero que no quería que saltara a la prensa”.