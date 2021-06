Sin embargo, Rosa no ha dado más detalles y ha cambiado de tema de forma radical “El próximo día que venga quiero decirle algo a Luis Mario, el alcalde de Chipiona porque no se puede ser como él es, no se puede decir lo que él dice, ante todo tienes que ser un ser humano y aprender un poquito de Rocío Jurado…”. Sonsoles Ónega no entendía nada y Miguel Ángel Nicolás y Alba Carrillo le han explicado lo sucedido.