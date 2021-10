Rosa Benito, sobre la nueva docuserie de Rocío Carrasco: “Si se va a hablar de esa Rocío, estoy encantada”

En su última aparición pública, Rocío Carrasco mostró su asombro ante los miedos de los Mohedano ante el estreno de su nueva serie documental y explicó que lo único que iba a hacer era contarnos la verdad de Rocío Mohedano, una mujer madre, tía o hermana que no tenía nada que ver con Rocío Jurado, con la Más Grande . Unas palabras que han tranquilizado por completo a su tía Rosa Benito.

“Me da muchísima alegría ver a mi sobrina tan serena y tranquila, la veo muy guapa, recuperada”, es lo primero que ha querido dejar claro Rosa al ver las declaraciones de su sobrina. Además, ha querido dejar claro que más que miedo a que hable de esa Rocío, lo que tiene son muchas ganas de que lo haga “Nunca hemos tenido miedo los Mohedano si se va a hablar de esa Rocío, que nosotros sí conocemos… Si se va a hablar de esa Rocío que le gustaba hacer unas lentejas, que se ponía a limpiar la nevera que era lo que más le gustaba, que se cogía sus pipas de calabaza… Si va a hablar de esos cumpleaños, de esas Navidades que terminábamos a las brujas horas, a las ocho de la mañana. Si se va a hablar de esa Rocío Mohedano, me encantaría que empezar a grabar ya, no mañana, hoy mismo. Me encantaría porque esa es la Rocío que tiene que conocer el público, la de la casa, la que se levanta y se pide un café americano, que la encantaba".