Las imágenes que confirman que Mar Flores se ha recuperado de su accidente en Andorra: ha viajado a Ciudad de México con Elías Sacal

No contenta con saltarse las restricciones, al parecer la empresaria discutió porque no quería pagar los costes sanitarios de su caída, “montó un espectáculo porque no quería pagar los gastos de la asistencia sanitaria, porque, claro, si no compras el forfait no tienes el seguro. Le reclamaron uno 800 euros”, ha asegurado el testigo. Al comprar el forfait en reventa no tiene seguro, por eso, le reclamaron esos costes.