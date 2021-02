Miguel Ángel Nicolás no se moja en la guerra de Jorge Javier Vázquez y Belén: "Quiero esperar al viernes"

Tras lanzar a España la pregunta “Jorge Javier o Belén Esteban ¿Quién crees que tiene razón?” y saber que Carmen Lomana se posicionaba claramente del lado de Jorge Javier Vázquez, Miguel Ángel Nicolás no ha querido posicionarse, pero ha lanzado una bomba sobre la relación del presentador de ‘Sálvame’ que puede convertirse en el principio del fin de su relación.

Con media España posicionando en un bando u otro, Carmen Lomana ha querido dejar claro que ella no era enemiga de Belén, pero que en esta ocasión estaba con Jorge Javier Vázquez porque hay que tomarse con la vida con más humor y reírse de los memes. En la mesa del Fresh, todo se estaban mojando pero cuándo Sonsoles ha querido saber qué pensaba Miguel Ángel Nicolás, él ha esquivado la pregunta.

Asegura que no está en condiciones de posicionarse y que quiere esperar al viernes para ver si Belén Esteban acude o no a su puesto de trabajo en ‘Sálvame”. “Si Belén no va a ‘Sálvame’ el viernes va a ser un asunto que no tiene marcha atrás”, al parecer Belén está muy enfadada y puede que su discusión con Jorge Javier Vázquez haya sido la última.

Pero Miguel Ángel Nicolás ha ido un poquito más ante la insistencia de la presentadora y ha soltado una… ¡Bomba! Según ha explicado habría escuchado a Jorge Javier Vázquez hablar de Belén Esteban en un tono poco amigable en maquillaje, ¿La estaba poniendo verde?

“Ayer cuando me iba pasé por la puerta de maquillaje y escuché a Jorge hablando y como hablaba de Belén y de lo que se oía, no me quise quedar porque tengo mucha educación, pero lo que pude captar no era muy positivo…”, ha asegurado Nicolás dejando perplejos a sus compañeros de mesa, quiénes le han pedido que contara algo más porque era una falta de respeto dejarnos con tal intriga.

Sin embargo, Miguel Ángel se ha mostrado firme en su decisión de no contar nada más “Estaba compartiendo con las maquilladoras una serie de cosas y no era en un tono agradable, lo que oí, no lo voy a contar por discreción”, por lo menos hasta el próximo programa “A lo mejor lo cuento mañana, solo en el Fresh”.