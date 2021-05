Antes de contarnos cuáles eran las dos grandes promesas que Rocío Jurado siempre cumplió, Rosa Benito nos ha contado que no había podido hablar con nadie y que no conocía más detalles sobre los asistentes a la celebración del Día Internacional de Rocío Jurado , pero parece que la tradición continua y un año más, los Mohedano harán piña mientras que Rocío Carrasco se queda al margen. Aprovechando que Rosa Benito estaba ya en Chipiona, Miguel Ángel Nicolás ha querido que nos contara qué le gustaba hacer a la Más Grande cuando llegaba a su pueblo y Rosa nos ha vuelto a sorprender “Comer caracoles y pipas. Había que ir a comprar caracoles y lo que más le gustaba era ir a comprarse una bolsa de pipas de calabaza e ir por la calle comiéndoselas” .

Otras celebraciones del Día Internacional de Rocío Jurado

Los Mohedano Jurado llevan desde el 2007 rindiendo homenaje a Rocío Jurado el día de su muerte y tras un año sin poder hacerlo por la pandemia, están dispuestos a recuperar la tradición. Los Mohedano vuelven a hacer piña en un momento mediático complicado para la familia tras salir a la luz la versión de los hechos de Rocío Carrasco, pero la hija de la Más Grande nunca antes había acudido al acto. Algo que no evita que Rosa Benito no pierda la esperanza de volver a ver a toda la familia junta: “La esperanza nunca se pierde y la vida da muchas vueltas, quién te dice que no… A mí en particular me gustaría, pues claro que sí”.