A Sonsoles Ónega, enfadada: “Me parece mal que las cosas que se dicen en sede judicial trasciendan”

A la presentadora le indigna la situación judicial de las mujeres maltratadas: “Te dan un sopapo que te parten la boca y no hay ningún problema, ahora aguanta eso durante no sé cuántos años”

Rosa Benito ante el testimonio de Rocío Carrasco ante el juez: “Es una confusión de tantas cosas, tanto dolor, tanto odio, tanta rabia”

Una de las noticias del día era la publicación de los audios que Rocío Carrasco hizo en sede judicial tras denunciar por maltrato a su exmarido Antonio David Flores. Un tema muy delicado que ha levantado un debate acalorado en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’. Rosa Benito, tía de la supuesta víctima, se ha mostrado confusa y Sonsoles Ónega se ha llegado a lesionar con los nervios que le han entrado.

Tras ver un vídeo en el que se escuchan los audios en los que se escucha a una Rocío Carrasco rota de dolor contándole su verdad al juez durante el proceso de demanda por malos tratos que interpuso a Antonio David Flores, Sonsoles ha querido saber qué pensaba Rosa Benito, su tía y ha escuchado esto: “Te puedes imaginar, como yo España entera está con esto… Parecía una película, no sé si de terror, de miedo… Es una confusión de tantas cosas, tanto dolor, tanto odio, tanta rabia…”.

Miguel Ángel Nicolás ha lanzado un mensaje defendiendo la verdad de Rocío que no tenía lugar a dudas, pero Sonsoles Ónega le ha mostrado sus dudas respecto a la necesidad y la legalidad de que estos audios vieran la luz “Me parece mal que las cosas que se dicen en sede judicial trasciendan… Que apuntalan la declaración que Rocío Carrasco está dando en esta cadena, no me cabe ninguna duda. Ahora, voy a decir lo que me da la gana y eso está mal, y tú lo sabes”.

Sonsoles daba paso a Dani Montero quién ha intentado explicar por qué el juez no aceptó este testimonio, por qué se pone en duda el momento en el que se puso la demanda y cuáles serían las conexiones que justificarían de forma directa el estado de salud de Rocío con las apariciones públicas del padre de sus hijos “Lo que tiene que comprobar el juzgado es si todo esto viene acarreado por las apariciones de su marido en la prensa acusándola de mala madre… Hay que tener en cuenta cuándo denuncia ella… Ponen la denuncia cuando él pide 4.300€ de manutención… Ahora que son mayores de edad, en consejo de mis médicos vengo y pongo una denuncia porque las medicinas no me sirven…”.