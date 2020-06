La 'pullita' de Jorge a Hugo Sierra que pone fin a la cuarentena de los supervivientes: "La leyenda dice que vive ahí"

El enfado de Hugo Sierra

Hugo y Jorge se jugaron la última expulsión de ‘Supervivientes 2020’ hace una semana. Fue el guardia civil quien salió victorioso y a Hugo no le sentó nada bien. Achacó esta decisión a que había pagado por ser demasiado “visceral”: “Esto pasa a veces por tener la boca tan grande. Por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos, por no callarme nada, porque hay que ser real”, decía. Tras esto, anunció que no volvería a participar en ningún reality, aunque Jorge Javier Vázquez no se creyó ni una palabra: “Para mí eres un concursante de reality que me encanta, pero tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú. Te vas como el gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder”.