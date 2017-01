¡Consigue unos labios carnosos y jugosos!

No sé si, como yo, os encanta “cotillear” por las redes sociales. En general, uno se entera de unas cosas alucinantes. De hecho, desde hace unos meses circula por las redes una tendencia que ha llevado a miles de jovencitas a hacer algo que me parece una locura: ¡meter los labios en vasos y botellas para aumentar su volumen! Todo empezó con Kylie Jenner, la pequeña del archiconocido clan Kardashian-Jenner, y con sus miles de seguidores en Instagram. Resulta que esta jovencita de apenas 20 años y que ya ha pasado unas cuantas veces por quirófano intentando parecerse lo más posible a sus hermanas mayores, se dedica a compartir sus trucos de belleza y life style a través de sus redes. Así que, un día a lo mejor comparte su rutina de belleza (con casi más productos que seguidores la van a ver) y, otro día, comparte un truquito casero para que sus labios, por naturaleza muy finos, adquieran un grosor impresionante. El truco no es otro que hacer succión con un objeto redondo y que cree vacío. Así los labios se hinchan. De hecho, se han llegado a crear productos específicos para no tener que recurrir a vasos o botellas. Y, por supuesto, el efecto es el mismo: moratones, labios ligeramente deformados y, por supuesto, bastante dolor en la mayoría de aquellos que se han atrevido a probarlo (que no han sido pocos).

Los labios son, después de los ojos, la parte más sensible de nuestro rostro. Y también la más llamativa. Muchas veces nos olvidamos que la piel de los mismos es muy fina y se puede romper con facilidad, por no hablar de que es una zona con muchos vasos sanguíneos que pueden romperse, sobre todo si los sometemos a una presión tan grande y tan incontrolada como la de un vaso, una botella, o cualquier otro objeto. Es cierto que por lo general unos labios gruesos son mucho más llamativos que unos demasiado finos, pero esto siempre depende de la composición del rostro… ¡la naturaleza es muy sabia! Y, algo de lo que a veces nos olvidamos es que siempre un aspecto natural y saludable es nuestra mayor garantía de éxito. Por eso, tal vez cuidar la hidratación y exfoliarlos de vez en cuando sea lo más decisivo para cambiar su aspecto. Un buen truco casero es mezclar un poco de azúcar moreno (que es más grueso que el refinado) con un poco de aceite de oliva hasta crear una pasta que podamos extender por los labios. Se llevará las pieles muertas y, de paso, nutrirá muchísimo la zona.

Y, si eres como yo y te encanta que tus labios luzcan con volumen (o como Kylie pero no estás dispuesta a meter la boca en una botella) lo que puedo recomendarte son los maravillosos labiales de La Mela di Eva. En concreto, su bálsamo Tentazione Labbra. Se trata de un producto que cumple la acción de hidratar en profundidad los labios, que además, ahora en invierno viene fenomenal para evitar los efectos del frío, así como de mejorar su textura e ir trabajando poco a poco para darles un volumen espectacular. Lo mejor es que lo consigue de una manera natural, porque lo que hace es rellenar los labios. Sin cirugías y sin posibles accidentes con un vaso. Además es muy práctico porque te lo puedes aplicar dos o tres veces al día sin ningún problema. Vas a notar un cosquilleo, que no es otra cosa nada más que su efecto reparador sobre tus labios y, como añadido, un ligero efecto afrodisiaco gracias a su increíble y sutil aroma a vainilla y a sus componentes, como la Turnera.

El bálsamo es perfecto si lo que quieres es un tratamiento para tus labios y que no se note pero, si además quieres algo que llame un poco más la atención tienes el Gloss+, también de La Mela di Eva, que contiene los mismos componentes pero aportándole el brillo y la jugosidad de un gloss que, además, tiene el añadido de que estimula la producción de colágeno. Por separado son dos productos que realmente implican una mejora en los labios, pero juntos pueden marcar la diferencia… y sin necesidad de sufrir.