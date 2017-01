Sardá, sobre el independentismo: “Si fuera independentista estaría feliz con Rajoy’

Sardá y Bertín hablaron sobre la independencia de Cataluña. Sardá dice no estar a favor porque le preocupa mucho el procedimiento pero nunca dirá una palabra contra la gente que está ilusionada por ello: "Lo que me inquieta es que si esto no llega a culminar, se habrá creado una enorme frustración". Sardá confesó que lo que le quita el sueño es la incomunicación entre el Gobierno catalán y el español.