Chabelita: "He estado con mis tíos, mi abuela y con mi madre en Navidad"

La hija de Isabel Pantoja ha confesado que ha estado en Cantora con parte de su familia pero su hermano Kiko Rivera no ha pasado la nochebuena con ellos, " mi reencuentro con mi tío ha sido como siempre", ha asegurado Chabelita. Además ha aclarado punto por punto muchas polémicas que ha protagonizado con con su familia. Isabel Pantoja se está planteando venir a vivir a Madrid y Chabelita podría volver a vivir con ella, pero todavía no lo tiene claro porque no sabe si se va a ir a vivir fuera de España.