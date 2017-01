Terelu Campos, irónica ante las críticas: “¿Tenéis algo para flagelarme?”

La contestación de Terelu a su madre en el último episodio de Las Campos está siendo muy comentada por la forma y el taco, ella le ha restado importancia y se ha mostrado irónica en plató. Eso sí, confiesa que no esperaba "tanto revuelo" y ha dejado claro que sus sentimentos por su madre están "por encima de todo".

La relación de Terelu y su hermana con Edmundo, pareja de su madre, su forma de contestarle a Teresa… Son muchas las polémicas que Terelu Campos ha tenido que enfrentar en ‘Sálvame’. La colaboradora ha confesado que no esperaba “tanto revuelo” y cree que ha sido “peor” que los dos capítulos anteriores.

“No hice ningún papel en el ‘Deluxe’, si hubiera podido, no hubiera venido”

Rafa Mora y Laura Fa han criticado la intervención de Terelu Campos en el ‘Deluxe’ a raíz de la emisión del programa, peroella ha dejado claro que no hizo “ningún papel” y que si hubiera podido, no habría dado la entrevista “ni muerta”, pero estaba firmado antes de que se generara la polémica.

Terelu ha dado explicaciones pero ha llegado un punto en el que no ha entendido por qué se le recrimina tanto una contestación por el taco que utilizó: “¿Tenéis algo para flagelarme? Ya es lo único que me queda por hacer. Que en un tono distendido, una señora de 51 años le diga a su madre, con quien tengo confianza de sobra, ‘Mamá, vete a la…’ ¿Nos hemos vuelto todos locos?”

"Mi relación con mi madre es maravillosa"

Además, Terelu ha querido dejar claro que su relación madre e hija es natural y "maravillosa": han viajado juntas, han salido, le ayudó a salir de un momento complicado a los 18 años… "Lo que me duele de todo esto es que se intente dar una imagen que no es, mi relación es maravillosa y, con las cosas que nos gusten o no la una de la otra, por encima de todo está lo que quiero a mi madre”, ha dicho Terelu.

Terelu Campos: “Si hubiera estado en mi mano quitarle un sufrimiento a mi madre, lo habría hecho”

Por otro lado, a raíz de la emisión de 'Las Campos', vuelve la polémica por unas imágenes de Edmundo, pareja de Teresa Campos. Unas imágenes que podían resultar comprometidas pero que él desmintió. Terelu asegurar que cuando vio las fotos no apreció “nada” y niega que hubiera estado en su mano evitar su publicación. Sin embargo, sí reconoce que lo hubiera hecho si hubiera podido quitarle “un sufrimiento” a su madre.