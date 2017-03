Gloria Camila, sobre Michu: "Amigas no somos, pero nos respetamos"

"Hoy sale en libertad provisional", dice Gloria Camila sobre su hermano José Fernando, que confía que se recupere en un centro y no en prisión, pero sobretodo "que todo lo que se haga sea por su bien". Y sobre la rehabilitación de José Fernando, apoya públicamente a su hermoano: "sé que las ganas las tiene todas, pero esto no es fácil". Por último, habla con distancia pero respeto de Michu. "Amigas no somos, pero nos respetamos. Es la madre de mi sobrino o sobrina", sentencia.