El terror se apodera de ‘Supervivientes 2017’: Leticia Sabater se convierte en zombie

Raquel, la segunda expulsada de ‘Supervivientes 2017’ , ha llegado al plató triste y se ha fundido en inmensos abrazos con sus padres, su hermana y su hijo. J, pero le ha pedido que fuera sincera y nos contara la realidad de su actitud de derrota: “, no sabía que mi cuerpo iba a reaccionar así. Se me juntó todo, lo de Bibi, la lluvia, eso me mató,. Yo pensaba que no salía de aquí, que no veía más a mis padres ni a mi familia…“. Un aterrador relato, que ha convencido un poquito más al presentador.