Un apagón de más de tres horas sorprende a los vecinos del centro de Madrid

En concreto, a viviendas y locales de la zona de Vistillas, Bailén, Puente de Segovia y el entorno de la calle y Plaza Mayor.

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Una avería en media tensión ha dejado sin luz durante horas de este martes a vecinos del centro de Madrid. En concreto, a viviendas y locales de la zona de Vistillas, Bailén, Puente de Segovia y el entorno de la calle y Plaza Mayor, una zona en la que opera Naturgy. Los primeros han sido los del entorno de Plaza Mayor, que han perdido el suministros en sus casa y, al asomarse a las ventanas, se han percatado de que "no funcionaban tampoco los semáforos".

En esa zona, desde las 17.00 horas el servicio ha ido "yendo y viniendo" hasta que, finalemente, a las 17.30 ha vuelto el suministro al barrio, viviendas y locales. Una hora más tarde se han apagado Vistillas, Bailén y Puente de Segovia.

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La compañía Naturgy señala que ha sido una avería en media tensión y que ya se ha repuesto el suministro. Y en emergencias indican que no han recibido por ahora ningún aviso. Naturgy no ha precisado el número de clientes afectados ni el origen concreto de la avería. Tampoco ha comunicado una hora estimada para la recuperación completa del suministro. La imagen ha recordado al apagón de abril del año pasado, que dejó sin electricidad a toda la península.