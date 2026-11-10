Los reyes presentan sus condolencias ante los casi 150 familiares de las víctimas presentes en la ceremonia

Los reyes presiden una emotiva misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda con la ausencia de Sánchez

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La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha tenido lugar este martes pasadas las siete de la tarde y ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves que ha afirmado "que es legítimo pedir que se esclarezca lo ocurrido".

Un funeral en el que han estado presentes unos 150 familiares de los fallecidos y al que también han asistido, entre otras autoridades, los ministros Milagros Tolón, Carlos Cuerpo, Margarita Robles y Mónica García; los presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán; o la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Precisamente han sido 69 fieles de la parroquia de Urda quienes han encendido 69 velas, una en memoria de cada víctima mortal del accidente, como signo de "recuerdo y súplica".

La cercana presencia de los reyes en el funeral

Los reyes han acudido puntuales, a las mismas 19:00 horas, y han sido recibidos por varias decenas de personas en el exterior del templo primado para, tras pasar al recinto por la Puerta de Reyes, ser recibidos por el arzobispo. Finalmente, Felipe VI y Letizia han entrado en el interior de la Catedral bajo las notas del canto 'Acuérdate de Jesucritos', salidas del órgano de José de Verdalonga, obra del siglo XVIII y tocado por los organistas Félix González-Mohíno y Jesús Alberto Magán, acompañado por las voces de la Capilla Musical de la Archidiócesis de Toledo, la Schola del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y los Seises de la Catedral de Toledo.

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El gesto de sus majestades con las familias

Tras el final de la ceremonia religiosa, de una hora y media de duración, con el canto final del 'Salve Regina', los reyes han querido presentarse ante el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y los 69 velones que simbolizaban a las víctimas, deteniéndose frente a la imagen durante unos instantes en señal de respeto.

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Además, se han acercado durante más de 40 minutos a los familiares de las víctimas presentes en la Catedral para, siempre bajo la música del órgano de Verdalonga, mostrarles sus condolencias uno a uno, brindándoles de esta forma su apoyo y queriendo compartir unas palabras con ellos, antes de ser despedidos con una ovación a su salida de la Catedral.