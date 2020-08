Alberto Rodríguez, sobre la financiación ilegal de Podemos: "Son bulos, hay una doble vara de medir"

Como ya podíamos saber, la Fiscalía del Tribunal Supremo instaba a la justicia ordinaria a investigar la cuentas de Podemos , en concreto la campaña electoral de abril de 2019 porque había facturas que no se podían justificar. La diputación permanente en el Congreso de los diputados va a decidir una comisión o no para que Pablo Iglesias de explicaciones de todas las polémicas que tienen alrededor su partido.

Alberto Rodríguez, secretario organización de Podemos, ha querido entrar en el Programa del verano para aclarar, entre otras cosas, las informaciones de los pagos de la empresa Neurona acabaron en una barriada de México: "Informaciones no se si son, yo diría más bien que son mentiras. No tenemos problema de presentar toda la documentación, el problema es la doble vara de medir, el Tribunal de cuentas no ha actuado con la misma celeridad y con la misma profundidad que con el Partido Popular. El problema de todo esto es que se genera un daño que después es difícilmente irreparable, veremos que pasa cuando se archive esto, es lo que nos toca por no arrodillarnos ante el poder económico".