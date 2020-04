Ana Rosa cuenta su protocolo diario frente al coronavirus: "Me tomo la temperatura antes y después de trabajar"

La propia presentadora se ha planteado si ella misma podría ser asintomática y ha contado cómo se siente y qué hace para tratar de controlarlo: "Yo puedo ser asintomática y estar aquí todos los días trabajando. Huelo bien, no me duele nada no tengo décimas, me tomo la temperatura todos los días por responsabilidad antes de venir y cuando llego a casa... No tengo síntomas, pero tengo compañeros que son totalmente asintomáticos y están en casa porque saben que lo tienen", ha comentado visiblemente preocupada.