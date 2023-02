Ana Rosa contesta a las declaraciones de Sara Sálamo en los Goya: "Sara, hija, tú puedes ir sin maquillar"

El cine español celebró este sábado en Sevilla la Gala de los Goya, 'El Programa de Ana Rosa' comenta las críticas recibidas en este día tan especial para el cine, hacia una actriz por acudir sin maquillaje. La presentadora del programa no iba a ser menos y se pronuncia sobre este hecho.

La actriz comenta el hecho de acudir a un acto tan importante con la cara lavada: "Pensé en la posibilidad de hacer algo así me dio mucho vértigo. Me pareció una buena manera de ser responsable con el altavoz que tenemos de aceptación, aunque nos de vértigo. En grandes ocasiones también deberíamos sentirnos a gusto sin tanto artificio". Ya conocida por su activismo en redes sociales, no ha dejado indiferente a los medios en un evento como los Premios Goya.