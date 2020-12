Isa Pantoja se pronuncia sobre los problemas de relación con Asraf: "Es muy inseguro y eso le impide ver que yo estoy pasando por un mal momento"

Isa Pantoja entiende que la gente haya tenido una mala visión de Asraf por ciertos comportamientos en el concurso

Isa P: "Hay una cosa que si que cambiaremos, aceptar las críticas, es importante para los dos"

La hija de la tonadillera asegura que la boda sigue adelante, pero que no sabe cómo lo hará con tantos frentes abiertos

Isa Pantoja ha estado en directo en 'AR' para aclarar ciertas mentiras, que según ella, se han contado de su encuentro con su madre en Cantora. Y además, para explicar todas las polémicas que se han instalado alrededor de ella y Asraf en su paso por 'La Casa Fuerte'.

Isa explica el comportamiento de Asraf en el concurso

Isa ha recibido las felicitaciones de Joaquín Prat por su concurso, pero el presentador le ha recordado que hay comportamientos de Asraf que no han gustado nada, algo que ella ha entendido perfectamente: "Si es que no puedo decir nada, entiendo que la gente no se levanta un día opinando cosas porque sí". Todo esto ella ha querido explicarlo: "Es verdad que Asraf es muy inseguro y eso hace que se preocupe mucho por la imagen que se tiene de él y quizás esa obsesión le impidió ver que yo estaba pasando por un momento complicado". Asegurando que lo ha tenido que volver a ver porque no era consciente: "No lo reconozco, no es lo normal".

Isa P: "Asraf no se sabe expresar bien"

Con lo que ha querido quedarse Isa de esta situación es que siempre se pueden sacar cosas positivas de los momentos menos fáciles: "Hay una cosa que si que cambiaremos, aceptar las críticas, intentarlas llevar lo mejor posible y pensar las cosas antes de actuar porque te ponen imágenes de lo que la gente opina de ti y rápidamente contestas y no piensa (Asraf) y lo dice. Al final, también me perjudica a mi, es importante eso para los dos". Y es que ella cree que esto sucede porque "Asraf no se sabe expresar bien".

¿Sigue adelante con la boda?