Los mensajes en redes sociales que desmontarían el testimonio de Kiko Rivera contra su madre

Los cariñosos mensajes de Kiko Rivera a su madre en septiembre

"Me encanta el programa y no solo porque esté mi madre. Estoy disfrutando tela", eran las palabras que le dedicaba el día 7 de septiembre a Isabel, en el momento del estreno de 'Idol Kids', programa en el que la cantante participa como jurado. A las que añadía "bravo mamá, grande" y "me estoy viendo Cantora llena de niños y no es broma, mi madre quiere a todos" a lo largo de la emisión. Algo que ha creado dudas sobre cómo se encontraba la relación entre ambos en ese momento y si es de todo cierto lo que ha contado Kiko en los últimos días.