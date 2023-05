García-Page, sobre su relación con Sánchez y Feijóo: "No me llevo personalmente con ninguno"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha comienza el discurso hablando sobre las opiniones generadas por la población ante las propuestas previas a las elecciones de este mes: "Prefiero las propuestas antes que los insultos. Unas serán mejores que otras". Y añade: "Lo importante es centrar la campaña en asuntos positivos". Ana Rosa cambia de tema acerca del actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez: "Usted parece como un verso suelto, no le veo muy sanchista, ¿eso a usted le da rédito político en su Comunidad?". Emiliano García-Page responde rápidamente: "No me planteo mis opiniones en el ámbito nacional en términos electorales en la región, aunque todo afecta. La mayoría de mis opiniones son reacciones frente a cosas que pasan y que creo que perjudican a los intereses de mis ciudadanos".