Los dos nuevos indicios que acorralan a Óscar y el informe que espera la jueza para sentenciarlo por el crimen de Esther López

La hermana de Esther López compareció en nuestro plató para pedir a Óscar que contase la verdad: "La mata intencionadamente, ella nunca llegó a bajarse del coche. .. la Guardia Civil". Por su parte, al escuchar las palabras de Inés, el investigado le contestó con cierto tono desafiante: "¿Tú me ves nervioso?".

Los indicios acorralan cada vez más a Óscar y esta vez queda más señalado que nunca. El periodista Alfonso Egea explica todos los detalles del nuevo descubrimiento: nuevos vídeos de unas cámaras de seguridad en la que se ve al vehículo ir hacia el lavadero . En estas instantáneas no se distingue la matrícula ni el conductor, pero sí el mismo color del coche y el modelo T-Roc.

" Un coche idéntico al de Óscar, mismo modelo y color, aparece en un lavadero al día siguiente de la desaparición en Valladolid", comenta el periodista. Este dato no debería tener más importancia, pues podría ser otra persona... sin embargo, los indicios son claros: "El teléfono de Óscar ha sido analizado y pronto tendremos los resultados de ese análisis...pero ya arroja un seguimiento geolocalizado, minuto a minuto ".

"En el instante del vídeo en el que el coche entra a ser lavado, el teléfono de Óscar está en ese lavadero. No está en el barrio, no está en la zona, no es cuestión de antenas. El móvil de Óscar está en ese lavadero de forma precisa", sentencia Egea tras la información de la Guardia Civil.