A su salida del juicio, David Vargas no quería hacer declaraciones, pero 'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a lo que ha pasado en la sala, le han presentado pruebas de que se celebró un matrimonio con un hombre que ya había muerto: "Está bastante objetivado, por periciales, que la firma del señor Ángel Viñas en el expediente matrimonial se estampó mediante calco, o sea, se pintó ".

El ex cura defiende que la boda se celebró con los dos miembros presentes en una capilla con un acceso a parte. Asegura también que el motivo por el que se celebró el enlace tras 20 años de convivencia fue porque "la mujer no quería seguir viviendo en pecado ".

La sobrina del fallecido ha explicado en sala que tanto ella como su hermano eran los únicos herederos a la muerte de Ángel por no haber hecho testamento y ser soltero, algo que motivo el presunto perverso plan de la mujer y el expárroco: "Ella se puso nerviosa cuando se enteró de que no se quedaba con nada por no estar casados, por eso montó la que lio".