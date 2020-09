Los vecinos de O Castrillón denuncian a los okupas delincuentes: tráfico de drogas, peleas e insalubridad

Hablan los okupas y los vecinos de O Castrillón

Aunque estos okupas han asegurado a un equipo de 'AR' que no están okupando y que "aquí no se trafica", pero los residentes de este barrio no dicen lo mismo, denuncian las malas condiciones que viven desde que llegaran estas personas a la zona: "Esto es una verdadera selva, el tema del abandono de todas estas fincas ya lleva mucho tiempo". A lo que añaden: "Aquí a un muchacho le abrieron la cabeza con un palo, cuando llega la policía tienen 20 sitios para salir y ya no había nadie. Hay un trasiego continuo de noche, no creo que vengan a jugar al tute".