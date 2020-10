Ana Rosa alucina con las conversaciones entre Salva y Maje: "He visto pocos pagafantas como él"

La reacción de Ana Rosa a las llamadas entre Salva y Maje

"Estaba enamorado no, pobrecito, pero a mi no me extraña que en la cárcel le llamen pagafantas. He visto pocos pagafantas como Salva", estas eran las primeras palabras de la presentadora después escuchar estos audios. Aunque tras esto, Ana Rosa no quiere quitar culpa a Salva, que es quién acaba con la vida de Antonio, recordando que "se esconde con un cuchillo que ha comprado previamente y le da seis puñaladas a una persona".