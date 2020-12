La supervivientes del triple homicidio de Móstoles: "Mi abuela dijo 'voy a mandar a mis hijos para que te maten"

La niña perdía aquel día a su madre, su hermana y su tío y gracias a su declaración hemos podido conocer lo que sucedió. Todo comenzaba en casa de sus abuelos maternos, a las que las niñas habrían ido a pasar unos días y donde se iba a celebrar la pedida de una de ellas con su novio, pero los abuelos decidieron que su madre no podía estar en ese día. Motivo por el que la niña quiso irse de la vivienda. Tras esto, la superviviente asegura que la abuela avisó de lo que iba a pasar: "Mi abuela se empezó a poner como una loca y no paraba de discutir, y ella dijo: 'voy a mandar a mandar a mis hijos para que te maten' No le dimos importancia y nos fuimos. Eran mi abuela y mis tíos, no pensábamos eso y a mitad de camino empezaron a darnos golpes", explica.