Donald Trump en medio de los incendios que asolan su país: "Se va a enfriar, espere un poco"

"Se va a enfriar. Espere un poco". Palabra de Trump ante el secretario de Recursos Naturales del estado de California en medio de los incendios que asolan al país. "Ójala la ciencia estuviera de acuerdo con usted" , le ha respondido Crowfoot. " No creo que la ciencia sepa nada en realidad", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca. Trump sostiene que los incendios son consecuencia de una mala gestión de las autoridades forestales estatales y no consecuencia del cambio climático.

El secretario de Recursos Naturales del estado de California ha llamado la atención sobre el incremento de las temperaturas en la región en los últimos años y ha hecho un llamamiento a no "meter la cabeza en la tierra" ante el cambio climático en un acto con Trump. "Queremos trabajar con vosotros para que se reconozca el cambio climático y lo que implica para nuestros bosques. Estamos colaborando con la ciencia, clave porque si la ignoramos y metemos la cabeza en la tierra pensando que se trata de gestión de la masa forestal, no vamos a lograr proteger a los californianos", ha afirmado Crawfoot.

" Si le damos cuatro años en la Casa Blanca más a un pirmómano del clima, no debería sorprenderle a nadie que haya más Estados Unidos en llamas. Si dejamos a un negacionista del cambio climático en la Casa Blanca, no debería sorprenderle a nadie que haya más Estados Unidos bajo las aguas. Necesitamos un presidente que respete la ciencia, que comprenda el daño del cambio climático ya está aquí. Si no adoptamos medidas urgentes será más catastrófico muy pronto", ha afirmado.

Biden ha considerado que EE.UU. necesita un presidente que respete la ciencia y que comprenda que la crisis climática ya está aquí. "A menos que tomemos acciones urgentes va a ser catastrófico", ha advertido el demócrata. "Los huracanes no se desvían para evitar los estados rojos y los estados azules, los incendios forestales no saltan las ciudades que votaron de una determinada manera. Los impactos del cambio climático no escogen y eligen. Eso es porque no es un fenómeno partidista. Es ciencia".